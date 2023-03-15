Гвардіола: Де Дзербі змінює багато речей в англійському футболі

Брайтон з головним тренером Роберто Де Дзербі демонструє чудовий футбол в АПЛ.

Про це розповів наставник Ман Сіті Жузеп Гвардіола.

"У нас є італійський тренер Де Дзербі, який змінює багато речей в англійському футболі, граючи у чудовий футбол.

Люди казали: в АПЛ не можна грати з м’ячем від захисту. Він робить це. І неймовірно добре", - сказав Гвардіола.Де Дзербі змінює багато речей в англійському футбол", - відзначив Гвардіола.