Мессі назвав умови продовження контракту з ПСЖ

Ліонель Мессі може залишитися у ПСЖ

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі готовий підписати новий контракт з паризьким клубом, але лише за однієї умови.

Про це розповів журналіст Гільєм Балаге.

Контракт Ліонеля Мессі з ПСЖ спливає наприкінці нинішнього сезону, і питання майбутнього 35-річного аргентинця залишається відкритим. Принципова угода щодо нового контракту між сторонами вже є, але Мессі поставить свій підпис лише за однієї умови.

Форвард хоче, щоб ПСЖ розвивався та залишався на топ-рівні. Побоювання Мессі пов'язані з проблемами ПСЖ із фінансовим фейр-плеєм та тим, що катарські власники можуть втратити інтерес до клубу після проведення ЧС-2022.

Нагадаємо, Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.