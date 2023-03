Голанд лідирує за кількістю голів у середньому за матч ЛЧ

Після пента-трику у ворота Лейпцига нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд досяг відмітки у 33 голи у межах Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє SportBible.

Для цього 22-річному норвежцю знадобилося 25 ігор. У середньому форвард має 1.32 гола в одному матчі турніру.

Актуально: Манчестер Сіті - Лейпциг 7:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

За цим показником Голанд випереджає Роберта Левандовського (0.82), Ліонеля Мессі (0.79), Кріштіану Роналду (0.77), Кіліана Мбаппе (0.66) та Каріма Бензема (0.60).

Haaland mastering the #UCL at just 22 years of age.



🇳🇴 Haaland: 25 apps, 33 goals.

🇵🇱 Lewandowski: 111 apps, 91 goals.

🇦🇷 Messi: 163 apps, 129 goals.

🇵🇹 Ronaldo: 183 apps, 140 goals.

🇫🇷 Mbappe: 61 apps, 40 goals.

🇫🇷 Benzema: 147 apps, 88 goals. pic.twitter.com/LZ72vGrAzE