Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився пента-триком (5 голів. - ред) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Таким чином, норвезький нападник став третім футболістом в історії Ліги чемпіонів (без урахування Кубка європейських чемпіонів.- ред.), який забивав 5 голів у матчі. Між першим і останнім голом пройшло всього 35 хвилин. На 63-й хвилині Голанда замінили.

Раніше це робили Ліонель Мессі та Луїс Адріано. Цікаво, що Мессі забив 5 голів у ворота Баєра в сезоні 211/12 також у матчі-відповіді цієї ж стадії. На 5 голів у аргентинця пішло 60 хвилин. Луїс Адріано забивав на груповому етапі у ворота БАТЕ в сезоні 2014/14. Футболісту Шахтаря витратив 54 хвилини.