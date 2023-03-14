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Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі

Вчора 23:38 257 0
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився пента-триком (5 голів. - ред) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Таким чином, норвезький нападник став третім футболістом в історії Ліги чемпіонів (без урахування Кубка європейських чемпіонів.- ред.), який забивав 5 голів у матчі. Між першим і останнім голом пройшло всього 35 хвилин. На 63-й хвилині Голанда замінили.

Раніше це робили Ліонель Мессі та Луїс Адріано. Цікаво, що Мессі забив 5 голів у ворота Баєра в сезоні 211/12 також у матчі-відповіді цієї ж стадії. На 5 голів у аргентинця пішло 60 хвилин. Луїс Адріано забивав на груповому етапі у ворота БАТЕ в сезоні 2014/14. Футболісту Шахтаря витратив 54 хвилини.

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