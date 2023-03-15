Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 627
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 10:57 920
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Сьогодні 09:14 241
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 849
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 496
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 838
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 1142
Будівельник програв Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:55 425
ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди
Вчора 19:40 559
Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва через позитивний допінг-тест
Вчора 17:39 506
Прямі трансляції

Інтер поверне Лукаку до Челсі

Сьогодні 09:53 202 0
Ромелу Лукаку повернеться до Челсі
Інтер поверне Лукаку до Челсі
#Інтер, #Маротта, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Eurosport.

Інтер не має наміру продовжувати орендну угоду Ромелу Лукаку з Челсі.

Про це заявив виконавчий директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта.

"Хочу наголосити, що це оренда на один рік. У червні він у будь-якому випадку повернеться до Челсі. Ромелу, як і Брозович, ще до кінця не відновилися від травм. Лукаку ще не в оптимальних та топових кондиціях. Це і близько не той гравець, яким він був у минулих сезонах", - сказав Маротта.

Напередодні Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі 1959
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 1636
Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 8107
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8997
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 2555
Збірна України змінить місце проведення домашніх матчів Збірна України змінить місце проведення домашніх матчів 2289
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3463
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270805
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9598
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256353 4
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22898
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32606 1