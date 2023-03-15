Інтер не має наміру продовжувати орендну угоду Ромелу Лукаку з Челсі.

Про це заявив виконавчий директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта.

"Хочу наголосити, що це оренда на один рік. У червні він у будь-якому випадку повернеться до Челсі. Ромелу, як і Брозович, ще до кінця не відновилися від травм. Лукаку ще не в оптимальних та топових кондиціях. Це і близько не той гравець, яким він був у минулих сезонах", - сказав Маротта.