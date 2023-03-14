ФІФА анонсувала новий клубний турнір

ФІФА вирішила створити новий щорічний турнір для клубів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нове змагання проводитиметься починаючи з 2024 року. В ньому братимуть участь чемпіони головних клубних турнірів усіх конфедерацій, а в фіналі зіграє володар європейської Ліги чемпіонів проти переможця міжконтинентального плей-оф.

Подробиці про строки та формат новоствореного турніру ФІФА пообіцяла представити найближчим часом. Нагадаємо, сьогодні організація також затвердила новий формат ЧС-2026.

Раніше ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди.