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ФІФА анонсувала новий клубний турнір

Сьогодні 20:55 244 0
ФІФА анонсувала новий клубний турнір
#ФІФА

Джерело - Tribuna.com.

ФІФА вирішила створити новий щорічний турнір для клубів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нове змагання проводитиметься починаючи з 2024 року. В ньому братимуть участь чемпіони головних клубних турнірів усіх конфедерацій, а в фіналі зіграє володар європейської Ліги чемпіонів проти переможця міжконтинентального плей-оф.

Подробиці про строки та формат новоствореного турніру ФІФА пообіцяла представити найближчим часом. Нагадаємо, сьогодні організація також затвердила новий формат ЧС-2026.

Раніше ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди.

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