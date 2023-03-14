Це буде найтриваліший ЧС в історії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила формат ЧС-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"На основі ретельного аналізу, який враховував спортивну чесність, добробут гравців, командні поїздки, комерційну та спортивну привабливість, а також досвід команд та вболівальників, Рада ФІФА одноголосно схвалила запропоновану поправку до формату ЧС-2026 - відмовитися від 16 груп по 3 команди в кожній та ухвалити варіант з 12 групами по 4 збірні в кожній. 2 найкращі команди кожної групи та 8 найкращих третіх місць вийдуть в 1/16 фіналу турніру. Переглянутий формат зменшує ризик змови та гарантує, що всі команди зіграють мінімум три матчі, а також забезпечить збалансований час для відпочинку між командами, що будуть конкурувати між собою", - сказано в заяві ФІФА.

Таким чином ФІФА відмовилася від формату з 16 групами. Раніше повідомлялося, що після ЧС-2022 було вирішено, що цей формат не є оптимальним через можливу втрату інтриги в останньому турі, а також можливість для команд завершити матч тим результатом, який вигідний обом суперникам.

На ЧС-2026 вперше зіграють 48 команд (по 4 збірні в кожній з 12 груп). До цього у фінальній частині чемпіонатів світу виступали 32 збірні (починаючи з ЧС-1998).

За 39 днів турніру відбудеться 104 матчі. Це буде найтриваліший ЧС в історії.