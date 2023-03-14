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ФІФА змінить формат чемпіонату світу-2026

Сьогодні 16:09 374 0
Це призведе до збільшення матчів
ФІФА змінить формат чемпіонату світу-2026
#ФІФА

Джерело - UA-футбол.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) бажає затвердити новий формат чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з даними видання, на турнірі вперше зіграють 48 національних збірних. Спочатку планувалося, що команди будуть поділені на 16 груп по 3 збірних у кожній. Однак ФІФА відмовилася від такої ідеї на користь формату з 12 групами по 4 команди.

У плей-оф вийдуть перші 2 команди кожної групи і 8 найкращих команд серед тих, що посіли третє місце. Цей Мундіаль буде найтривалішим в історії: протягом 39 днів збірні зіграють 104 матчі. Очікується, що цей формат буде затверджено вже сьогодні, 14 березня.

Нагадаємо чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Раніше повідомлялося, що Україну можуть позбавити можливості виборювати право на проведення чемпіонату світу-2030 спільно з Іспанією та Португалією.

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