Президент Минаю: Суддівське свавілля в УПЛ вбиває всю мотивацію як у команди, так і у керівництва

Президент Минаю Валерій Пересоляк незадоволений рішеннями арбітра у матчі 17-го туру УПЛ між Минаєм і Олександрією (1:1).

Про це заявив сам функціонер.

“Зараз емоції трішки вщухли, але спостерігати за діями арбітра під час матчу спокійно було неможливо. І не потрібно бути вболівальником Минаю, щоб визнати серію грубих помилок суддівської бригади у матчі проти Олександрії.

Звичайно, найгарячіший момент - це зарахований у наші ворота гол з офсайда. Стосовно цього моменту більшість спортивних журналістів опублікували у себе скріншот, на якому видно, що Кожушко в момент передачі знаходиться у положенні “поза грою”. Це простий епізод, там не було динаміки і лайнсмен Олександр Холодинський мав помітити, що гравець Олександрії знаходиться за спинами захисників Минаю. А можливо він і помітив. Тоді чому не просигналізував про це? Смішно від того, що сам Кожушко бачив, що знаходиться в офсайді. І, здається, одразу не повірив, що йому дадуть виконати передачу”.

Виходить так, що переможця матчу вирішують не команди, а призначають судді. У нашому випадку це зовсім не перебільшення. Неправомірний м’яч був зарахований на 84-й хвилині. Увесь цей час ми перемагали 1:0 завдяки голу Вадима Вітенчука. І цілком могли довести гру до перемоги. Але мусили задовольнятися одним очком.

Таке суддівське свавілля вбиває всю мотивацію як у команди, так і керівництва. Закарпаття - не промисловий регіон. Нам і так важко утримувати клуб рівня УПЛ. Але ми намагаємось - створюємо якісь умови для гравців. Проте після таких ігор мотивація утримувати футбольний клуб справді зникає. А навіщо? Щоб потім спостерігати за тим, як судді вбивають твою команду на футбольному полі? І хіба ми такі одні? Якщо змонтувати відео з усіх суддівських помилок у 17-у турі, вистачить на рівноцінний матч - 90 хвилин плюс компенсований час. Тоді навіщо нам таке суддівство?”, - сказав Пересоляк.