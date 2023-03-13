Погба травмувався під час тренування штрафних

Француз пропустить близько трьох тижнів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба вибув на три тижні через травму привідного м'яза стегна.

Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі.

"Вчора зранку під час виконання штрафних ударів він відчув дискомфорт в районі привідного м'язу стегна і зупинився. Поль має бути сильним, аби повернутися тим гравцем, яким був раніше", - сказав Аллегрі.

Altre 3 settimane di stop per Paul #Pogba (lesione all’adduttore). Dall’ultima presenza con il ManchesterUnited (10 minuti contro il Liverpool il 19 aprile 2022) il francese ha giocato solo 35 minuti (22 col Torino e 13 a Roma) con la maglia della #Juventus. Annus horribilis — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2023

Нагадаємо, Погба не був включений у заявку Ювентуса на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни.