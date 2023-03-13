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Погба травмувався під час тренування штрафних

Сьогодні 13:15 133 0
Француз пропустить близько трьох тижнів
Погба травмувався під час тренування штрафних
Фото: Getty Images
#Аллегрі, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба вибув на три тижні через травму привідного м'яза стегна.

Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі.

"Вчора зранку під час виконання штрафних ударів він відчув дискомфорт в районі привідного м'язу стегна і зупинився. Поль має бути сильним, аби повернутися тим гравцем, яким був раніше", - сказав Аллегрі.

Нагадаємо, Погба не був включений у заявку Ювентуса на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни.

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