Гармаш обійшов Ярмоленка та Несмачного за кількістю матчів за Динамо в УПЛ

Хавбек киян провів 229-й матч за Динамо

Матч 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) став для Дениса Гармаша 229-м за Динамо в чемпіонатах України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За цим показником він піднявся на п’яте місце, обійшовши Андрія Ярмоленка та Андрія Несмачного.

Рекордсмени Динамо за кількістю проведених матчів:

1. Олександр Шовковський - 426

2. Олег Гусєв - 296

3. Владислав Ващук - 254

4. Сергій Ребров - 242

5. Денис Гармаш - 229

6-7. Андрій Несмачний - 228

6-7. Андрій Ярмоленко - 228

8. Валентин Белькевич - 224

9. Максим Шацьких - 215

10. Сергій Сидорчук - 198

Нагадаємо, керівництво Динамо шукає можливість відпустити досвідченого хавбека Дениса Гармаша.