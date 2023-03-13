Гармаш обійшов Ярмоленка та Несмачного за кількістю матчів за Динамо в УПЛ

Джерело - Tribuna.com.
Матч 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) став для Дениса Гармаша 229-м за Динамо в чемпіонатах України.
Про це повідомляє Tribuna.com.
За цим показником він піднявся на п’яте місце, обійшовши Андрія Ярмоленка та Андрія Несмачного.
Рекордсмени Динамо за кількістю проведених матчів:
1. Олександр Шовковський - 426
2. Олег Гусєв - 296
3. Владислав Ващук - 254
4. Сергій Ребров - 242
5. Денис Гармаш - 229
6-7. Андрій Несмачний - 228
6-7. Андрій Ярмоленко - 228
8. Валентин Белькевич - 224
9. Максим Шацьких - 215
10. Сергій Сидорчук - 198
Нагадаємо, керівництво Динамо шукає можливість відпустити досвідченого хавбека Дениса Гармаша.