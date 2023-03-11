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Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер, Ліверпуль поступився Борнмуту Забарного: результати 27 туру АПЛ

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Результати 27 туру АПЛ
Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер, Ліверпуль поступився Борнмуту Забарного: результати 27 туру АПЛ
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 27 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 11 березня

Борнмут - Ліверпуль 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Біллінг

Український захисник Борнмута Ілля Забарний пропускав матч через травму.

Евертон - Брентфорд 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Макніл

Український захисник Евертона Віталій Миколенко з'явився на полі на 90+2 хвилині гри.

Лестер - Челсі 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Чілвелл, 1:1 - 39 Дака, 1:2 - 45+6 Гаверц, 1:3 - 78 Ковачич (Судрика)

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик відіграв 82 хвилини матчу з Лестером та відзначився результативною передачею. Гол Мудрика на 75-й хвилині гри скасували через офсайд (ВАР).

Лідс - Брайтон 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Макаллістер, 1:1 - 40 Бемфорд, 1:2 - 61 Гаррісон (автогол), 2:2 - 78 Гаррісон

Тоттенгем - Ноттінгем 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Кейн, 2:0 - 35 Кейн (пен), 3:0 - 62 Сон, 3:1 - 81 Воррелл

Сьогодні, 11 березня, буде зіграно ще один матч в АПЛ.

19:30 Крістал Пелес - Манчестер Сіті

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