Головне
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 816
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 16:24 7190
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
Сьогодні 15:53 401
Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 264
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 294
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 422
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 390
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 1805
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1356
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8338
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 - Динамо 0:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 17:18 375 0
Єдиний гол забив Буяльський
СК Дніпро-1 - Динамо 0:1: огляд матчу УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 поступився київському Динамо. 

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 12 березня

СК Дніпро-1 - Динамо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Буяльський

СК Дніпро-1: Владислав Рибак, Володимир Адамюк, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (Євген Підлепенець 19), Жоау Пеглов, Руслан Бабенко (Володимир Танчик 82), Домінго Бланко, Олександр Каплієнко (Яніс Амаш 64), Хайнер (Євген Пасіч 46), Олександр Сваток

Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Назар Волошин 88), Владислав Ванат (Ерік Рамірес 73), Олександр Караваєв, Джастін Лонвейк, Максим Дячук, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 88), Беніто (Антон Царенко 58)

Попередження: Руслан Бабенко 21, Домінго Бланко 83 - Сергій Сидорчук 32, Беніто 53, Джастін Лонвейк 70, Олександр Караваєв 85

Вилучення: Віталій Буяльський, 90+8.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 3072
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8338
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства 2637
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2939 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 7190
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 14443
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18376
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8772
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41004
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14254 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27778
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146312 7