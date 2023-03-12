У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 поступився київському Динамо.
СК Дніпро-1 - Динамо 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 41 Буяльський
СК Дніпро-1: Владислав Рибак, Володимир Адамюк, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (Євген Підлепенець 19), Жоау Пеглов, Руслан Бабенко (Володимир Танчик 82), Домінго Бланко, Олександр Каплієнко (Яніс Амаш 64), Хайнер (Євген Пасіч 46), Олександр Сваток
Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Назар Волошин 88), Владислав Ванат (Ерік Рамірес 73), Олександр Караваєв, Джастін Лонвейк, Максим Дячук, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 88), Беніто (Антон Царенко 58)
Попередження: Руслан Бабенко 21, Домінго Бланко 83 - Сергій Сидорчук 32, Беніто 53, Джастін Лонвейк 70, Олександр Караваєв 85
Вилучення: Віталій Буяльський, 90+8.