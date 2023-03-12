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Колос мінімально здолав Рух у 17 турі УПЛ

Сьогодні 16:56 158 0
Єдиний гол у поєдинку забив Павло Оріховський
Колос мінімально здолав Рух у 17 турі УПЛ
#Колос, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос здобув мінімальну перемогу над Рухом у межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку забив Павло Оріховський.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 12 березня

Рух - Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Оріховський

Склади команд:

Рух: Паньків, Слюбик, Дідик, Лях, Довгий, Роман, Слюсар, Альваренга (Мисик 68), Карабін (Руніч 81), Соломон, Таллес (Притула 68)

Запас: Ледвій, Герета, Холод, Кітела, Квасниця, Джеферсон, Веремієнко, Едсон

Колос: Волинець, Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко (Золотов, 76), Богданов (Мілько, 85), Оріховський, Смирний, Болбат, Безбородько (Попов, 89), Ісаєнко (Велетень, 85)

Запас: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Зозуля, Ільїн, Мякушко, Лисенко

Попередження: Кравченко 18, Безбордько 35, Болбат 52, Дідик 60

Напередодні Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ.

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