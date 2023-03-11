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Полісся оголосило про продовження контракт з 9 футболістами

Сьогодні 13:49 107 0
Житомирський клуб продовжив контракти з рядом гравців
Полісся оголосило про продовження контракт з 9 футболістами
#Полісся

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Полісся продовжило контракти відразу з 9 футболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоди пролонговані з Пилипом Будківським, Василем Грицуком, Дмитро Шасталом, Владиславом Огірею, Владиславом Шаповалом, Андрієм Нестеровим, Андрієм Гітченком, Олегом Кудриком та Антоном Яшковим.

Контракти з Будківським, Грицуком, Огірею та Кудриком тепер розраховані до червня 2025 року, з Шасталом, Шаповалом, Нестеровим та Яшковим - до червня 2024-го, з Гітченком - до грудня 2023 року.

  Дивіться: Усик: Коли Полісся вийде в УПЛ, гратиму за них проти Динамо

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