Реал готовий безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році

"Вершкові" віддають перевагу Мбаппе, а не Голанду

Реал розглядає можливість підписання форварда ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе за двох умов.

Про це повідомляє AS.

По-перше, Кіліан має перейти в Реал на правах вільного агента. Мбаппе продовжив контракт з паризьким клубом до 2025 року, але залишив за собою право покинути клуб безкоштовно у 2024-му.

Також керівництво "вершкових" хоче, аби в разі переходу Мбаппе вибачився за свою поведінку в минулому, коли відмовився від трансферу в Реал і залишився в ПСЖ.

Обираючи між Кіліаном і Ерлінгом Голандом, у Реалі віддають перевагу французу, адже вважають його більш харизматичним футболістом.

Нагадаємо, мадридський Реал проявляє інтерес до форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша.