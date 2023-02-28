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Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА

Сьогодні 08:25 352 0
У Парижі відбулася церемонія нагородження ФІФА The Best.
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

FIFA на щорічній церемонії The Best назвала збірну найкращих футболістів 2022 року.

До команди увійшли:

Голкіпер: Тібо Куртуа (Бельгія, Реал Мадрид)

Захисники: Жоау Канселу (Португалія, Баварія), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)

Півзахисники: Лука Модрич (Хорватія, Реал), Кевін Де Брейне (Бельгія, Манчестер Сіті), Каземіро (Бразилія, Манчестер Юнайтед)

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Карім Бензема (Франція, Реал), Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті)

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Публикация от FIFPRO (@fifpro)

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