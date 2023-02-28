Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА

Джерело - Чемпіон.
FIFA на щорічній церемонії The Best назвала збірну найкращих футболістів 2022 року.
До команди увійшли:
Голкіпер: Тібо Куртуа (Бельгія, Реал Мадрид)
Захисники: Жоау Канселу (Португалія, Баварія), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)
Півзахисники: Лука Модрич (Хорватія, Реал), Кевін Де Брейне (Бельгія, Манчестер Сіті), Каземіро (Бразилія, Манчестер Юнайтед)
Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Карім Бензема (Франція, Реал), Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті)
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