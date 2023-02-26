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Арбітри Ла-Ліги можуть подати у суд на Негрейру через виплати від Барселони

Сьогодні 12:00 186 0
каталонський клуб здійснював виплати Негрейрі починаючи з сезону 2001/02
Арбітри Ла-Ліги можуть подати у суд на Негрейру через виплати від Барселони
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Marca.

Іспанські арбітри можуть подати в суд на колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітражу Ла-Ліги Хосе Марію Енрікеса Негрейру.

Про це повідомляє Marca.

Арбітри вважають, що дії Негрейри є образою для їх честі, професіоналізму та репутації. Саме через це є причиною майбутнього позову.

Повідомлялося, що каталонський клуб здійснював виплати Негрейрі починаючи з сезону 2001/02, коли президентом Барселони був Жоан Гаспар.

Нагадаємо, Мессі обговорює можливе повернення у Барселону.

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