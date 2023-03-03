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Де Дзербі отримав дискваліфікацію в АПЛ

Сьогодні 16:45 198 0
Наставник Брайтона не допоможе своїй команді у матчі проти Вест Гема
Де Дзербі отримав дискваліфікацію в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі отримав один матч дискваліфікації за свою поведінку після матчу з Фулгемом, в якому його команда вдома поступилася 0:1.

Про це повідомляє пресслужба ліги. 

Після матчу італійський фахівець розкритикував арбітраж:

"Я не злий, бо ми зіграли у чудовий футбол. Було багато можливостей забити. Коли я говорю про суддівство, говорю про ставлення. Ставлення судді здалося мені дивним. Не зовсім зрозуміло".

Таким чином Де Дзербі не допоможе своїй команді в технічній зоні в матчі проти Вест Гема, який відбудеться 4 березня. Початок — о 17:00.

Нагадаємо, Де Дзербі може очолити Рому.

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