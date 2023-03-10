ПСЖ готує трансфер Сілви

Бернарду Сілва влітку може змінити клуб

ПСЖ влітку збирається придбати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це повідомляє L`Equipe.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш вже почав роботу над літніми трансферами та має намір спробувати підписати Сілву. Сам 28-річний португалець також зацікавлений в цьому трансфері. Його контракт з Манчестер Сіті розрахований ще на два сезони.

В нинішньому сезоні у складі Манчестер Сіті Сілва зіграв 36 матчів, у яких забив чотири голи та зробив п'ять результативних передач.

Раніше Манчестер Сіті назвав ціну Сілви.