ПСЖ готує трансфер Сілви

Джерело - tribuna.com.
ПСЖ влітку збирається придбати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.
Про це повідомляє L`Equipe.
Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш вже почав роботу над літніми трансферами та має намір спробувати підписати Сілву. Сам 28-річний португалець також зацікавлений в цьому трансфері. Його контракт з Манчестер Сіті розрахований ще на два сезони.
В нинішньому сезоні у складі Манчестер Сіті Сілва зіграв 36 матчів, у яких забив чотири голи та зробив п'ять результативних передач.
Раніше Манчестер Сіті назвав ціну Сілви.