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Манчестер Сіті назвав ціну Сілви

Сьогодні 15:24 107 0
Бернарду Сілва влітку може змінити клуб
Манчестер Сіті назвав ціну Сілви
Фото - gettyimages
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва може влітку змінити клубну прописку.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Ман Сіті погодиться продати португальця за 65 млн євро. Головним претендентом на гравця називається Барселона, котра вже тривалий час намагається переманити до себе гравця.

Проблемою для каталонців стане зарплата 28-річного португальця, який хоче понад 7 млн євро на рік чистими.

Зазначимо, сам Сілва хоче приєднатися до Барселони, а керівництво Манчестер Сіті готове його відпустити і повідомило про це.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника чотири голи та п'ять асистів у 24 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовився віддавати Барселоні Сілву в оренду.

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