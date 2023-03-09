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Топалов та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Феєнордом

Сьогодні 20:40 222 0
Стали відомі стартові склади команд
Топалов та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Феєнордом

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Феєнордом.

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Зубков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Назарина, Джурасек, Петряк, Тотовицький, Швед, Очеретько, Келсі, Сікан

Феєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн.

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