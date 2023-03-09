Топалов та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Феєнордом

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Феєнордом.
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Зубков, Траоре
Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Назарина, Джурасек, Петряк, Тотовицький, Швед, Очеретько, Келсі, Сікан
Феєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн.