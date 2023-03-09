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Каррагер: ПСЖ - це не команда, а суцільний хаос

Сьогодні 19:28 279 0
Джеймі Каррагер прокоментував виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів.
Каррагер: ПСЖ - це не команда, а суцільний хаос
Фото - gettyimages
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У ПСЖ немає команди, попри наявність найкращих гравців світу.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер після вильоту парижан з Ліги чемпіонів.

"Я радий, що вони вилетіли. Мені не подобається ПСЖ. Це не команда, а суцільний хаос. За останні сім років вони п'ять разів вилетіли на стадії 1/8 фіналу, витративши більше, ніж будь-хто. У них є найкращі гравці світу.

І все це чудово, бо показує, як важливо бути командою. Це справді важливо у футболі. Нам подобається бачити яскраві індивідуальності у команді, але ПСЖ – взагалі не команда. Кіліану Мбаппе варто змінити клуб", – вважає Каррагер.

Нагадаємо, ПСЖ може звільнити Галтьє після вильоту з Ліги чемпіонів.

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