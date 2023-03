Каррагер: ПСЖ - це не команда, а суцільний хаос

У ПСЖ немає команди, попри наявність найкращих гравців світу.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер після вильоту парижан з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ПСЖ може звільнити Галтьє після вильоту з Ліги чемпіонів.

"I'm glad they are out. They are not a team, they're just a mess..."@Carra23 is not sad to see PSG go out and believes Kylian Mbappe has to leave Paris. 👀 pic.twitter.com/JPFYkCpU86