ПСЖ може звільнити Гальтьє після вильоту з Ліги чемпіонів

Томас Тухель може очолити парижан

Джерело - Relevo.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі ініціював екстрену нараду після вильоту з Ліги чемпіонів від Баварії.

Про це повідомляє Relevo.

Аль-Хелайфі був дуже розлючений після поразки – йому не сподобалося те, що він побачив у виконанні футболістів на полі. Йдеться як про тактичні моменти, так і про їхнє ставлення.

Найімовірніше, Нассер наполягатиме на термінових змінах та звільненню Крістофа Гальтьє. Фаворитом керівництва парижан для його заміни є Томас Тухель, який раніше вже працював з командою.

Також невизначеним залишається майбутнє у клубі футбольного радника Луїша Кампуша – у нього остаточно зіпсувалися стосунки з Аль-Хелайфі.

Нагадаємо, Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.