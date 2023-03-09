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ПСЖ може звільнити Гальтьє після вильоту з Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:22 159 0
Томас Тухель може очолити парижан
ПСЖ може звільнити Гальтьє після вильоту з Ліги чемпіонів
#Аль-Хелайфі, #Галтьє, #ПСЖ

Джерело - Relevo.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі ініціював екстрену нараду після вильоту з Ліги чемпіонів від Баварії.

Про це повідомляє Relevo.

Аль-Хелайфі був дуже розлючений після поразки – йому не сподобалося те, що він побачив у виконанні футболістів на полі. Йдеться як про тактичні моменти, так і про їхнє ставлення.

Найімовірніше, Нассер наполягатиме на термінових змінах та звільненню Крістофа Гальтьє. Фаворитом керівництва парижан для його заміни є Томас Тухель, який раніше вже працював з командою.

Також невизначеним залишається майбутнє у клубі футбольного радника Луїша Кампуша – у нього остаточно зіпсувалися стосунки з Аль-Хелайфі.

Нагадаємо, Мессі вперше в кар'єрі двічі поспіль не вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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