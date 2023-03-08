Головне
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 10:33 301
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 14:37 943
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Сьогодні 14:15 290
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:32 2182
Підтримай Шахтар у вирішальних матчах Ліги Європи на Volia TV
Сьогодні 11:55 148
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:53 21806 2
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:30 674
Костюк зіграє з Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:34 733
Цуренко вийшла в основну сітку Індіан-Веллсу
Сьогодні 03:27 512
Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:08 1567
Прямі трансляції

Інтер та Рома зацікавлені у запрошенні Тухеля в кінці сезону

Сьогодні 14:41 129 0
Контракт Моурінью закінчується в червні 2024 року
Інтер та Рома зацікавлені у запрошенні Тухеля в кінці сезону
#Інтер, #Рома, #Томас Тухель

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Інтер та Рома можуть розглянути кандидатуру Томаса Тухеля у випадку, якщо влітку клуби втратять своїх нинішніх головних тренерів.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Римляни розмірковують над можливими кандидатами на заміну Жозе Моурінью, оскільки португалець ще не прийняв рішення щодо власних планів на майбутнє.

Його контракт закінчується в червні 2024 року.

Тухель залишається без роботи після звільнення з Челсі восени минулого року.

Раніше з'являлася інформація, що ПСЖ розмірковує над поверненням Тухеля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 3165
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні 8069
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 7125 3
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля 6368
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 4912
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 21806 2
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32367 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3480
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112423
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107908
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24300
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19608