Інтер та Рома зацікавлені у запрошенні Тухеля в кінці сезону

Контракт Моурінью закінчується в червні 2024 року

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Інтер та Рома можуть розглянути кандидатуру Томаса Тухеля у випадку, якщо влітку клуби втратять своїх нинішніх головних тренерів.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Римляни розмірковують над можливими кандидатами на заміну Жозе Моурінью, оскільки португалець ще не прийняв рішення щодо власних планів на майбутнє.

Його контракт закінчується в червні 2024 року.

Тухель залишається без роботи після звільнення з Челсі восени минулого року.

Раніше з'являлася інформація, що ПСЖ розмірковує над поверненням Тухеля.