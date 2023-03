Баварія встановила рекорд Ліги чемпіонів за виходами до 1/4 фіналу

Вихід Баварії до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів після перемоги над ПСЖ (2:0) став історичним.

Про це повідомляє Opta.

Це 21-е потрапляння мюнхенців до чвертьфіналу ЛЧ - жодна інша команда не виходила до цієї стадії частіше.

Востаннє Баварія не грала в 1/4 фіналу ЛЧ у сезоні 2018/19, коли вилетіла від Ліверпуля.

21 – Bayern München have qualified for the #UCL quarter-final for the 21st time – no other club has reached the final eight as often. Regulars. #FCBPSG pic.twitter.com/DflOFsMFpo