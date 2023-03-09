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Мюллер визнаний найкращим гравцем матчу Баварія - ПСЖ

Сьогодні 11:42 127 0
Мюллер був капітаном команди в цій зустрічі
Мюллер визнаний найкращим гравцем матчу Баварія - ПСЖ
#Баварія, #Томас Мюллер, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападника Баварії Томаса Мюллера визнали найкращим гравцем матчу з ПСЖ (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Мюллер був капітаном команди в цій зустрічі, провів на полі 86 хвилин, результативними діями не відзначився.

  Актуально: Баварія - ПСЖ 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Він був на полі скрізь, мав великий вплив на перший гол та є справжнім лідером команди", - йдеться у повідомлені.

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