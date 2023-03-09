Мюллер визнаний найкращим гравцем матчу Баварія - ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Нападника Баварії Томаса Мюллера визнали найкращим гравцем матчу з ПСЖ (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Мюллер був капітаном команди в цій зустрічі, провів на полі 86 хвилин, результативними діями не відзначився.
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"Він був на полі скрізь, мав великий вплив на перший гол та є справжнім лідером команди", - йдеться у повідомлені.
Who was your top performer? ⭐#UCLPOTM || @PlayStationEU pic.twitter.com/F5Sn9wX6AD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023