Мюллер визнаний найкращим гравцем матчу Баварія - ПСЖ

Нападника Баварії Томаса Мюллера визнали найкращим гравцем матчу з ПСЖ (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Мюллер був капітаном команди в цій зустрічі, провів на полі 86 хвилин, результативними діями не відзначився.

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"Він був на полі скрізь, мав великий вплив на перший гол та є справжнім лідером команди", - йдеться у повідомлені.