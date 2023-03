Мюллер визнаний найкращим гравцем матчу Баварія - ПСЖ

Нападника Баварії Томаса Мюллера визнали найкращим гравцем матчу з ПСЖ (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Мюллер був капітаном команди в цій зустрічі, провів на полі 86 хвилин, результативними діями не відзначився.

Актуально: Баварія - ПСЖ 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Who was your top performer? ⭐#UCLPOTM || @PlayStationEU pic.twitter.com/F5Sn9wX6AD