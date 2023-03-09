Піолі: Мілан цілком заслужено пройшов далі

Тренер Мілана прокоментував вихід у чвертьфінал ЛЧ

Джерело - Football Italia.

Мілан заслужено пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, перемігши Тоттенгем за сумою двох матчів (1:0, 0:0).

Про це заявив головний тренер "росонеррі" Стефано Піолі.

"Ми зіграли добре. Попросили команду грати з характером. Ми ніколи не здаємося. Цілком заслужено пройшли далі, враховуючи наші виступи у цих двох матчах. Мріяти - добре. Тепер нам потрібно зосередитися на Серії А, де треба надолужити втрачене".

Актуально: Тоттенгем - Мілан 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Чудово грати в Лізі чемпіонів, це приємно і важливо для Мілана. Тож або ми йтимемо за трофеєм, що буде нелегко, або кваліфікуємося в ЛЧ наступного сезону через ТОП-4 Серії А. Мені подобається думати, що в спорті немає нічого неможливого. Тепер ми повинні вийти у чвертьфінал з впевненістю та вірою", - сказав Піолі.

Напередодні Мілан поступився Фіорентині у Серії А.