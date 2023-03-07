Зозуля: Бути росіянином – бути лайном

Український футболіст Райо Махадаонді Роман Зозуля відреагував на вбивство окупантами українського військовополоненого.

Про це він розповів у Telegram.

"Дуже важко щось писати. А ще важче підібрати слова, щоб не лаятись… Буду писати як є.

Всі вже бачили відео, де паскуди розстрілюють українського Героя за його слова "Слава Україні". Наш військовий стоїть без зброї. Без агресії. Спокійний. Врівноважений. Втомлений.

Його розстріляли впритул. Безжалісно. Як паршиві суки. Не зважаючи на всі норми ведення війни. Зняли на відео та виклади у мережу.

Про що вони думали? Залякати нас? Ні, не вийде. Як і з ракетними ударами, як з розстрілом авто, де були цивільні – це ще більше нас згуртує.

Не буде вже моменту, коли ми скажемо, що ви наші браття. Не будемо ми вже ніколи друзями. Тепер остаточно такої нації як русня не існує. Ми вже ніколи не будемо навіть дивитись у ваш бік. Наші діти, діти наших дітей та їхні діти будуть ненавидіти вас. Ви для всіх завжди будете лайном!

Ця війна показала і довела, що ви паршиві сикуни. Ви не маєте нічого людяного. Бути росіянином – бути лайном. В пеклі для вас вже не буде окремого котла. Там на вас чекатиме пакет для сміття, в якому повертають ваших солдатів.

Ви слабаки. Ви нікчемні. Ви паскуди.

"І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!". І мільйони відповідатимуть: "Героям Слава!", – написав Зозуля.