Воротаря Динамо Георгій Бущан міг перейти в європейський клуб.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Наскільки я чув, 2 роки тому Марсель цікавився Бущаном. Торік був інтерес від Ноттінгем Форест. Вони моніторили ситуацію, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Зараз взимку Кейлора Наваса в оренду взяли, закрили позицію воротаря".