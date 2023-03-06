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Марсель та Ноттінгем цікавилися Бущаном

Сьогодні 17:17 384 0
Журналіст Віктор Вацко розповів про можливий перехід Бущана
Марсель та Ноттінгем цікавилися Бущаном
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Воротаря Динамо Георгій Бущан міг перейти в європейський клуб.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Наскільки я чув, 2 роки тому Марсель цікавився Бущаном. Торік був інтерес від Ноттінгем Форест. Вони моніторили ситуацію, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Зараз взимку Кейлора Наваса в оренду взяли, закрили позицію воротаря".

  Актуально: Бущан пропустить матч зі збірною Англії

"За моєю інформацією, Динамо готове розглянути пропозиції по Бущану. Ну і зрештою самому Георгію цікаво спробувати себе в хорошому європейському чемпіонаті", - сказав Вацко.

Напередодні визначилось місце проведення матчу Дніпро-1 – Динамо.

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