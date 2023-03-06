Джерело - Чемпіон.
Воротаря Динамо Георгій Бущан міг перейти в європейський клуб.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"Наскільки я чув, 2 роки тому Марсель цікавився Бущаном. Торік був інтерес від Ноттінгем Форест. Вони моніторили ситуацію, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Зараз взимку Кейлора Наваса в оренду взяли, закрили позицію воротаря".
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"За моєю інформацією, Динамо готове розглянути пропозиції по Бущану. Ну і зрештою самому Георгію цікаво спробувати себе в хорошому європейському чемпіонаті", - сказав Вацко.
Напередодні визначилось місце проведення матчу Дніпро-1 – Динамо.