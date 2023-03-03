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Бущан пропустить матч зі збірною Англії

Сьогодні 11:56 213 0
Українець не встигне відновитися від травми
Бущан пропустить матч зі збірною Англії
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Жіноча збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан не зіграє в матчі відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відновлення воротаря після операції з видалення міжхребцевої грижі йде за планом. Якщо все буде гаразд, він повернеться до загальної групи в середині березня.

Також, Бущан не має британської візи. Коли документи динамівців подавалися на оформлення віз, Георгій вирушав на операцію до Мюнхена.

Матч Англія - Україна відбудеться у Лондоні 26 березня.

Нагадаємо, Ротань - новий головний тренер збірної України.

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