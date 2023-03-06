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Тен Гаг: Такий результат неприпустимий

Сьогодні 11:41 184 0
Ерік тен Гаг був дуже розлючений тим, що сталося на полі.
Тен Гаг: Такий результат неприпустимий
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед показав непрофесійну гру у матчі проти Ліверпуля (0:7).

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Ми добре зіграли в першому таймі, була лише одна організаційна помилка перед перервою. У другому таймі це були вже просто не ми. Це не наші стандарти, ми не грали як команда, це було непрофесійно. Так, очевидно, що я злий.

Я здивований, тому що в останні кілька тижнів і місяців команда була стійкою і мала дух переможців. У другому таймі сьогодні цього не було. Ми не дотримувалися плану і не виконали свою роботу.

Ми не поверталися назад - і це справді було непрофесійно. Раніше ми вже демонстрували, що можемо прийти в норму. Це було після Брентфорда і Манчестер Сіті.

Це велика невдача, такий результат неприпустимий. Я дуже розчарований. Це перевірка реальністю, нам потрібно ставати сильнішими", - сказав тен Гаг.

Нагадаємо, Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед.

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