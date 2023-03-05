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Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі

Сьогодні 12:34 Андрій Дунець 136 0
Днями агент бразильського футболіста підтвердив, що поточний сезон стане останнім для його клієнта на Енфілді
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Роджерс, #Фірміно

Джерело - Чемпіон.

Іронічно, що, мабуть, головний футболіст Юргена Клоппа, який став уособленням стилю німецького фахівця в Англії загалом, був куплений ще до нього. Якщо так подумати, то цього тандему взагалі могло не бути – Фірміно купували для Брендана Роджерса, якому потрібно було знову підіймати команду з 6-го місця до першої четвірки, шукати альтернативи для Стерлінга і лагодити те, що вже переставало працювати.

Підбиваючи підсумки стартових місяців Фірміно в Ліверпулі, Джек Лусбі, який пише для FourFourTwo та This Is Anfield, все ще не міг відповісти на запитання – чи добре клуб витратив £29 мільйонів і що очікує на Фірміно під керівництвом Роджерса. Для того, щоб ви краще розуміли контекст: у той момент клуб ще не знав, які саме позитивні сторони Роберто будуть використовуватися Бренданом. 

Згадаймо, що казали про Фірміно ексгравці ЛФК та журналісти

Фабіо Ауреліо аналізував Фірміно як гарного фінішера та розумного гравця, який завжди буде знаходити шпарини між лініями, щоб виходити на ударні позиції та забивати голи – це повинно було допомогти Роджерсу скоріше забути про відхід Стерлінга до Манчестер Сіті. Частина з цього вийшла правдива, бо Боббі дійсно завжди був одним із найрозумніших футболістів на полі, з чудовим фінішингом, але головні функції якого – як ми побачили вже набагато пізніше – не завершувати гольові моменти, а ставати причиною їх виникнення. Інколи навіть не торкаючись м'яча. 

Журналісти The Telegraph вважали, що Ліверпулю довелося задовольнятися лише непоганою альтернативою, тому що весь передлітній період клуб пов'язували з трансфером Мемфіса Депая, який врешті-решт обрав Манчестер Юнайтед. Ліверпулю, який був у пошуках більш універсального нападника, довелося брати 23-річну зірку Гоффенгайма. Після майже 8-ми років після того переходу ми з вами вже знаємо, наскільки невдалою вийшла кар'єра Мемфіса в Англії та ким став Фірміно у сучасному футболі. 

Після аналізів перших ігор Фірміно у Bleacher Report відмічали гарну особливість бразильського універсала у відборі м'яча (2.7 у середньому в Бундеслізі – з відривом найкращий нападник за цим показником серед усіх інших нападників ЛФК на той момент), але з тяжкуватим входом форварда до АПЛ та нерозумінням, як саме використовувати себе на полі.

Джеймі Карраґер, який на той момент тільки починав писати, у Mail взагалі видав "базу": "Я знаю, що Фірміно не знає десь 95% фанатів Ліверпуля, але я кажу вам – це новий Луїс Суарес". Майже база? 

Ніхто з тих, хто намагався збагнути та оцінити трансфер Фірміно, не міг і близько підійти до того, якою саме частиною пазлу трішки пізніше стане Боббі. Для Роджерса теж було незрозуміло: він намагався використовувати його правим вінгером як опцію, поки до складу не повернувся б Ден Старрідж після травми, та так і не дочекався дебютного голу бразильця під своїм керівництвом – вже після 8-го туру в сезоні-2015/16 Брендан Роджерс був відправлений у відставку. З того моменту почалася ера Клоппа, під час якої Фірміно знайшов себе як безальтернативного гравця на довгі сезони. 

Замість прощання

Фірмовий стиль Клоппа, який знають навіть ті, хто не дуже часто дивився матчі Ліверпуля у більш приємні часи, – це розумний, дуже виважений та енергійний тиск, який акумулюється від пресингуючого форварда та підхоплюється іншими гравцями. Авжеж, якщо казати про одного футболіста, який першим буде асоціюватися з Клоппом у звичайного футбольного вболівальника, це буде Мохамед Салах, але єгиптянин – це феномен персональної роботи, Фірміно – гравець іншого калібру, який допоміг побудувати саме іконічну систему та стиль, а також викарбувати перемоги, які приносили вже інші, більш "на слуху" партнери Салах та Мане. 

Ще іронічніше стає, що саме цей стиль гри переніс Брендан Роджерс до свого Лестер Сіті, взявши за гравця-орієнтира вже Джеймі Варді. Але про те, як сучасний футбол починає будувати оборону з нападника та як формується пресинг можна почитати у матеріалах від Sky Sports та коментарях самого Брендана під час сезону-2019/2020... 

Фірміно не став іконою в загальному розумінні свого слова. Він не вигравав Золоті м'ячі, не хизувався у номінаціях The Best та не був постійно пов'язаний журналістами з умовними "Барселоною" чи ПСЖ, але бразилець став причиною того, що його партнери по команді опинилися саме на цих червоних доріжках та в об'єктивах камер.

Для фанатів Ліверпуля Боббі вже став легендою: з дивакуватими святкуваннями голів, білою до блиску усмішкою, голами no look та стабільною роботою, яку він проводив усі ці часи. Легендарна трійка Салах – Фірміно – Мане ще більше йде в історію. В історію, яку фанати Ліверпуля дедалі частіше згадуватимуть як одну з найуспішніших у сучасному футболі. І на якийсь відсоток ця фраза точно буде правдивою.

Євген Вайлдер, Чемпіон

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