Головне
Котовський здобув золото на другому етапі Кубка світу поспіль
Сьогодні 16:46 525
Ферстаппен виграв першу гонку в новому сезоні Формули-1
Сьогодні 18:50 85
Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1
Сьогодні 18:03 334
Підручний достроково завершив сезон через коронавірус
Сьогодні 17:32 209
Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу у Нове-Место
Сьогодні 16:59 263
Шахтар знищив Металіст 1925 у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 371
Зоря здійснила неймовірний камбек у матчі з Ворсклою
Сьогодні 15:02 438
Металіст поступився Руху у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 303
Збірна України потрапила до десятки найкращих на етапі Кубка світу
Сьогодні 13:39 447
Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 10:40 1748
Прямі трансляції

Металіст - Рух 1:2: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 17:44 216 0
Карабін забив переможний гол у матчі
Металіст - Рух 1:2: огляд матчу УПЛ
#Металіст, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух здобув перемогу над харківським Металістом.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 5 березня

Металіст - Рух 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Климчук, 1:1 - 49 Панасенко, 1:2 - 77 Карабін

Металіст: Данило Єрмолов, Олександр Мізюк, Андрій Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумець (Максим Багачанський 84), Єгор Картушов, Богдан Бойчук, Мішелс Самуел (Дмитро Коркішко 46), Богдан Порох, Юрій Романюк (Паті Алондо 73), Алекс Чідомере (Сергій Панасенко 46)

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Уів Соломон-Отабор, Мар'ян Мисик (Віталій Роман 80), Фабрісіо Альваренга (Остап Притула 80), Олег Веремієнко (Богдан Слюбик 52), Роман Дідик, Таллес Бренер (Ярослав Карабін 66), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Денис Слюсар

Попередження: Олег Веремієнко 11, Юрій Климчук 65, Фабрісіо Альваренга 79

Раніше Металіст підписав вихованця Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла 1744
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО 13815
Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи 1748
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ 1605
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 1548
Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место 2389
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16063
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6917
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 21893
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8676
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12847
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3856