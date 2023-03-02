Металіст підписав вихованця Динамо

Олександр Ніколишин став гравцем Металіста

Український захисник Олександр Ніколишин став гравцем Металіста.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Сезон 2021/22 Олександр розпочав у Дніпрі-1 та виступав у складі юнацької команди. А вже у поточному сезоні Олександр Ніколишин дебютував у дорослому футболі. 18-річний футболіст зіграв шість матчів за Гірник-Спорт (Горішні Плавні) у Першій лізі чемпіонату України.

У січні Ніколишин прибув на перегляд до Металіста та провів з жовто-синіми весь навчально-тренувальний збір у Туреччині. За підсумками збору уклав контракт із харківським клубом.

У Металісті Олександр Ніколишин, який є вихованцем київського Динамо, виступатиме під 5-м номером.

Нагадаємо, Металіст підписав бразильського захисника Самуеля.