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Металіст підписав вихованця Динамо

Сьогодні 18:55 183 0
Олександр Ніколишин став гравцем Металіста
Металіст підписав вихованця Динамо
#Металіст, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcmetalist.com.ua.

Український захисник Олександр Ніколишин став гравцем  Металіста.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Сезон 2021/22 Олександр розпочав у Дніпрі-1 та виступав у складі юнацької команди. А вже у поточному сезоні Олександр Ніколишин дебютував у дорослому футболі. 18-річний футболіст зіграв шість матчів за Гірник-Спорт (Горішні Плавні) у Першій лізі чемпіонату України.

У січні Ніколишин прибув на перегляд до Металіста та провів з жовто-синіми весь навчально-тренувальний збір у Туреччині. За підсумками збору уклав контракт із харківським клубом.

У Металісті Олександр Ніколишин, який є вихованцем київського Динамо, виступатиме під 5-м номером.

Нагадаємо, Металіст підписав бразильського захисника Самуеля.

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