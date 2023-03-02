Металіст підписав вихованця Динамо

Джерело - fcmetalist.com.ua.
Український захисник Олександр Ніколишин став гравцем Металіста.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Сезон 2021/22 Олександр розпочав у Дніпрі-1 та виступав у складі юнацької команди. А вже у поточному сезоні Олександр Ніколишин дебютував у дорослому футболі. 18-річний футболіст зіграв шість матчів за Гірник-Спорт (Горішні Плавні) у Першій лізі чемпіонату України.
У січні Ніколишин прибув на перегляд до Металіста та провів з жовто-синіми весь навчально-тренувальний збір у Туреччині. За підсумками збору уклав контракт із харківським клубом.
У Металісті Олександр Ніколишин, який є вихованцем київського Динамо, виступатиме під 5-м номером.
Нагадаємо, Металіст підписав бразильського захисника Самуеля.