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Вест Гем може звільнити Моєса після розгрому від Брайтона

Сьогодні 12:55 195 0
Клуб посідає 16-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ
Вест Гем може звільнити Моєса після розгрому від Брайтона
#Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від Брайтона (0:4) у матчі 26-го туру чемпіонату Англії керівництво Вест Гема може звільнити головного тренера.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Головний тренер молотобійців Девід Мойес близький до звільнення. Керівництво лондонського клубу розгляне питання щодо майбутнього шотландського фахівця.

На цей час Вест Гем посідає 16-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.

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