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Чорноморець на виїзді виграв у Вереса в 16 турі УПЛ

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Чорноморець на виїзді виграв у Вереса в 16 турі УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув перемогу над Вересом у межах 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 4 березня

Верес - Чорноморець 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Бадібанга, 1:1 - 60 Маткобожик, 1:2 - 76 Алефріенко, 1:3 - 90+3 Гладкий (пен)

Верес: Когут, Гагун, Маткобожик, Курко, Балан, Кльоц, Кучеров, Г. Пасіч, Ст. Шарай (Лебеденко 73), Дахновський (А. Блізніченко 73), Гайдучик (Шестаков 73)

Запасні: Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Тишинінов, Поворознюк, Коркодим.

Чорноморець: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик (Демченко 81), Політило (Авагімян 81), Бадібанга, Юсов (Гладкий 89), Штогрін (Алефріенко 73)

Запасні: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Плакса, Черткоєв

Жовті картки: Г. Пасіч 24, Кльоц 39, Шарай 69, Маткобожик 87 - Путря 79

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию в Дніпра-1.

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