Боруссія Дортмунд виграла 10 з 10 матчів у 2023 році

Дортмундська Боруссія перемогла РБ Лейпциг у 23-му турі Бундесліги (2:1).

Про це повідомляє ESPN.

Команда Едина Терзича провела 10-й офіційний матч у 2023 році.

Дортмундці перемогли в усіх 10 зустрічах 2023 року з загальним рахунком 25:8.

Також, "джмелі" очолили турнірну таблицю Бундесліги. У другої Баварії на 3 бали менше та матч зі Штутгартом в запасі.

Borussia Dortmund have won their first 10 games in 2023 and sit top of the Bundesliga.



Is it their time? 🏆💭 pic.twitter.com/YyWFF8XRKF