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Поттер назвав проблеми Челсі

Вчора 22:38 294 0
Грем Поттер прокоментував матч проти Лідса
Поттер назвав проблеми Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - sport.ua.

У Челсі багато травмованих перед матчем з Лідсом в АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Грем Поттер.

"Тіаго Сілва вибув на шість тижнів мінімум, Менді не тренується, Канте провів одне тренування і не готовий. Маунт і Джеймс не зіграють, Аспілікуета теж ще не може грати.

Я сфокусував на матчі, я розумію, в якій ситуації команда. Моя відповідальність у тому, щоб "Челсі" прогресувати та покращував результати, які останнім часом не можна назвати хорошими", — сказав Поттер.

Нагадаємо, Зідан може очолити Челсі.

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