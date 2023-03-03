Поттер назвав проблеми Челсі

У Челсі багато травмованих перед матчем з Лідсом в АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Грем Поттер.

"Тіаго Сілва вибув на шість тижнів мінімум, Менді не тренується, Канте провів одне тренування і не готовий. Маунт і Джеймс не зіграють, Аспілікуета теж ще не може грати.

Я сфокусував на матчі, я розумію, в якій ситуації команда. Моя відповідальність у тому, щоб "Челсі" прогресувати та покращував результати, які останнім часом не можна назвати хорошими", — сказав Поттер.