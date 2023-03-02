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Маркевич засудив призначення Ротаня у збірну України

Сьогодні 17:31 476 0
Мирон Маркевич прокоментував призначення Руслана Ротаня у збірну України попри його посади у молодіжній команді та Олександрії
Маркевич засудив призначення Ротаня у збірну України
#Мирон Маркевич, #Руслан Ротань

Джерело - ukrfootball.ua.

Наставнику Олександрії та молодіжної збірної України Руслану Ротаню не слід було приймати національну команду.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Чи зможе Ротань бути успішним на трьох посадах одночасно? Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати національну збірну Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В Олександрії також люди на щось розраховують.

Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Ротань - новий головний тренер збірної України.

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