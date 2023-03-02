Маркевич засудив призначення Ротаня у збірну України

Наставнику Олександрії та молодіжної збірної України Руслану Ротаню не слід було приймати національну команду.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Чи зможе Ротань бути успішним на трьох посадах одночасно? Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати національну збірну Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В Олександрії також люди на щось розраховують.

Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати", – сказав Маркевич.