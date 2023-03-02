Головне
Прометей достроково виграв регулярний сезон Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 14:27 171
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Сьогодні 15:38 73
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:20 19071 1
Зінченко - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Арсенал - Евертон
Сьогодні 08:54 910
Арсенал із Зінченком розгромив Евертон Миколенка: результати 7 туру АПЛ
Вчора 23:45 729
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Вчора 23:16 5992
Динамо оголосило про перехід Рамадані
Вчора 21:50 1001
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу
Вчора 20:40 961
Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю
Вчора 19:45 512
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 19:31 4912
Прямі трансляції

Участь воротаря Феєноорда Бейло в матчі з Шахтарем під питанням

Сьогодні 13:00 277 0
25-річний футболіст отримав травму руки
Участь воротаря Феєноорда Бейло в матчі з Шахтарем під питанням
#Феєнорд

Джерело - fr12.nl.

У Феєноорді поки не знають, коли основний воротар команди Юстін Бейло зможе повноцінно тренуватися у загальній групі.

Про це повідомляє fr12.

25-річний футболіст отримав травму руки напередодні гри чемпіонату Нідерландів проти ПСВ (2:2), яка відбулася 5 лютого.

Зараз футболіст тренується в загальній групі разом з польовими гравцями, але ніяк не напружує руку через дискомфорт. На цьому тижні він пройде нове обстеження.

Нагадаємо, Феєноорд хоче запросити українських біженців на матч з Шахтарем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут 2158
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 4912
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 18197
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО 5992
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО 4543
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 19071 1
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3045
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106612
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18845
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30728 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14208 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 784