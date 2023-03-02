Участь воротаря Феєноорда Бейло в матчі з Шахтарем під питанням

25-річний футболіст отримав травму руки

У Феєноорді поки не знають, коли основний воротар команди Юстін Бейло зможе повноцінно тренуватися у загальній групі.

Про це повідомляє fr12.

25-річний футболіст отримав травму руки напередодні гри чемпіонату Нідерландів проти ПСВ (2:2), яка відбулася 5 лютого.

Зараз футболіст тренується в загальній групі разом з польовими гравцями, але ніяк не напружує руку через дискомфорт. На цьому тижні він пройде нове обстеження.

Нагадаємо, Феєноорд хоче запросити українських біженців на матч з Шахтарем.