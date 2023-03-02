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Феєноорд хоче запросити українських біженців на матч з Шахтарем

Сьогодні 10:16 274 0
Нідерландський клуб збирається розсадити їх на північній частині стадіону Де Куїп
Феєноорд хоче запросити українських біженців на матч з Шахтарем
Фото: AFP
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар, #Ліга Європи

Джерело - FCUpdate.

Феєноорд хоче запросити українських біженців на матч-відповідь 1/8 Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це повідомляє FCUpdate.

Нідерландський клуб збирається розсадити їх на північній частині стадіону Де Куїп, яка рішенням УЄФА закрита для місцевих фанатів через заворушення на минулих матчах.

Чи буде дозволено українським вболівальникам розташуватися на трибуні залежить від УЄФА.

Матч-відповідь між командами відбудеться 16 березня.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ.

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