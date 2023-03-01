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Дзюба зізнався у любові до Путіна

Сьогодні 18:25 369 2
Російський нападник Артем Дзюба пробив чергове дно.
Дзюба зізнався у любові до Путіна
Фото - gettyimages
#Дзюба

Джерело - Чемпіон.

Екскапітан збірної росії Артем Дзюба, який начебто не підтримав війну проти України, зізнався у щирій любові до Володимира Путіна.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Нобеля Арустамяна.

"Я вірю у свою країну. Я патріот своєї країни. Я люблю свою країну. Надалі глобальна історія все розсудить, а зараз я повністю за свого президента, за Путіна. Прямо повністю, я це навіть не приховую. Я за свою країну і вірю, що все буде добре. Хоч убийте. Я за свою країну, і до кінця буду за неї. Історія потім розсудить, хто правий, а хто не правий, але я вірю і до кінця віритиму в те, що ми за праве діло", – розповів Дзюба.

Раніше Дзюба відмовився грати за збірну Росії через "ситуацію" в Україні.

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