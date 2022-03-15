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Дзюба відмовився від виклику у збірну росії через війну в Україні

Сьогодні 12:46 280 0
Дзюба пропустить найближчий збір національної команди
Дзюба відмовився від виклику у збірну росії через війну в Україні
Фото - gettyimages
#Дзюба

Джерело - rfs.ru.

Нападника Зеніта Артем Дзюба відмовився від виклику у збірну росії.

Про це розповів головний тренер команди Валерій Карпін.

"З Артемом ми справді зустрічалися наприкінці передсезонних зборів Зеніту, але обіцянок щодо обов'язкового виклику, звичайно ж, не було. Це стосується не тільки Дзюби — всіх гравців.

У неділю ми поспілкувалися з Артемом, він запевнив, що, як і говорив на зустрічі, дуже хоче грати за збірну. Але зараз, у зв'язку з непростою ситуацією в Україні, де в нього проживає багато родичів, вибачився та попросив за сімейними обставинами його на цей збір не викликати. Ми домовилися, що залишаємося з ним на зв'язку і слідкуватимемо за його виступами за Зеніт", — розповів Карпін.

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