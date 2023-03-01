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Олександрія підписала двох гравців Шахтаря

Сьогодні 16:10 274 0
Олександрія підсилилась двома гравцями Шахтаря
Олександрія підписала двох гравців Шахтаря
Роман Савченко
#Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія орендувала у Шахтаря захисника Романа Савченка та півзахисника Кирила Сігеєва.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоди обох гравців діє до 30 червня 2024 року. 19-річний Савченко є вихованцем Десни. 2017 року перейшов до Академії Шахтаря.

У складі "гірників" ставав чемпіоном ДЮФЛУ у вікових категоріях U-14 (2018) та U-15 (2019). З 2021 року виступав за юнацьку команду "Шахтаря".

18-річний Сігеєв є вихованцем донецького футболу. Професійну кар'єру розпочав у юнацькій команді Шахтаря. Виступав за юнацьку збірну України (U-21).

Раніше Олександрія оформила перехід Кулакова.

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