Олександрія підписала двох гравців Шахтаря

Олександрія підсилилась двома гравцями Шахтаря

Олександрія орендувала у Шахтаря захисника Романа Савченка та півзахисника Кирила Сігеєва.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоди обох гравців діє до 30 червня 2024 року. 19-річний Савченко є вихованцем Десни. 2017 року перейшов до Академії Шахтаря.

У складі "гірників" ставав чемпіоном ДЮФЛУ у вікових категоріях U-14 (2018) та U-15 (2019). З 2021 року виступав за юнацьку команду "Шахтаря".

18-річний Сігеєв є вихованцем донецького футболу. Професійну кар'єру розпочав у юнацькій команді Шахтаря. Виступав за юнацьку збірну України (U-21).

Раніше Олександрія оформила перехід Кулакова.