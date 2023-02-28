Олександрія оформила перехід Кулакова

Джерело - fco.com.ua.
Клуб УПЛ Олександрія підписав контракт з нападником Андрієм Кулаковим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Договір з гравцем розраховано до літа 2026 року.
Контракт Кулакова належав Шахтарю, проте клубу вдалося домовитись про трансфер. Подробиць переходу немає, але раніше повідомлялося, що "Олександрія" довго вела переговори.
23-річний гравець раніше кілька сезонів на правах оренди виступав за Маріуполь.
Відзначимо, що вчора Олександрія у перенесеному матчі 6-о туру УПЛ зіграла внічию з Металістом 1925 (3:3).