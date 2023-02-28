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Олександрія оформила перехід Кулакова

Сьогодні 16:26 134 0
Договір з гравцем розраховано до літа 2026 року
Олександрія оформила перехід Кулакова
#Олександрія, #Шахтар

Джерело - fco.com.ua.

Клуб УПЛ Олександрія підписав контракт з нападником Андрієм Кулаковим. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Договір з гравцем розраховано до літа 2026 року.

Контракт Кулакова належав Шахтарю, проте клубу вдалося домовитись про трансфер. Подробиць переходу немає, але раніше повідомлялося, що "Олександрія" довго вела переговори.

23-річний гравець раніше кілька сезонів на правах оренди виступав за Маріуполь.

Відзначимо, що вчора Олександрія у перенесеному матчі 6-о туру УПЛ зіграла внічию з Металістом 1925 (3:3).

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