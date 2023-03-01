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Ребров: Працюємо, щоб відновити Ярмоленка якомога швидше

Сьогодні 12:36 171 0
Тренер Аль-Айна розповів про стан українського вінгера
Ребров: Працюємо, щоб відновити Ярмоленка якомога швидше
#Аль-Айн, #Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - офіційний сайт Аль-Айна.

Андрій Ярмоленко, який 25 лютого отримав травму в матчі за Суперкубок ОАЕ, пропустить наступний матч Аль-Айна.

Про це розповів головний тренер команди Сергій Ребров.

"Ярмоленко пропустить наступний матч. Працюємо, щоб відновити його якомога швидше. Знаєте, деякі травми вимагають часу, щоб гравець одужав. Лікарі, які спостерігають за його станом, визначать дату його повернення", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ярмоленко не допоможе збірній України в найближчих матчах.

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