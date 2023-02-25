Ярмоленко не допоможе збірній України в найближчих матчах

Гравець травмував чотирьохголовий м’яз стегна

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко травмував м'яз стегна і, скоріш за все, пропустить не допоможе збірній у грі проти Англії.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Капітан збірної України не зміг дограти перший тайм у грі за Аль-Айн через травму, отриману на 42 хв гри.

Гравець травмував чотирьохголовий м'яз стегна. М'язи передньої на задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що трапилося і цього разу.

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Задежно від складності травми, на відновлення від неї може піти від 3 до 6 тижнів.

Зважаючи, що матч проти Англії вже через 4 тижні, а ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній мінімальні.