Головне
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 23:10 991
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 23:06 10780
Амосов - Сторлі - LIVE-трансляція - бій за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 21:41 1236
Реал та Атлетіко розписали мирову в дербі: Результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 21:26 451
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:20 1355
Зінченко - другий найкращий гравець матчу Лестер - Арсенал
Сьогодні 20:39 525
Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів
Сьогодні 19:12 484
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 18:09 1958
Тренер Борнмута: Відновлення Забарного займе десь 2-4 тижні
Сьогодні 17:41 253
Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator
Сьогодні 14:33 485
Прямі трансляції

Ярмоленко не допоможе збірній України в найближчих матчах

Сьогодні 23:16 295 0
Гравець травмував чотирьохголовий м’яз стегна
Ярмоленко не допоможе збірній України в найближчих матчах
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко травмував м'яз стегна і, скоріш за все, пропустить не допоможе збірній у грі проти Англії.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Капітан збірної України не зміг дограти перший тайм у грі за Аль-Айн через травму, отриману на 42 хв гри.

Гравець травмував чотирьохголовий м'яз стегна. М'язи передньої на задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що трапилося і цього разу.

  Актуально: Аль-Айн Реброва програв Аль-Шарджі в матчі за Суперкубок ОАЕ

Задежно від складності травми, на відновлення від неї може піти від 3 до 6 тижнів.

Зважаючи, що матч проти Англії вже через 4 тижні, а ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній мінімальні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 59911 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 8185
Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 4585
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 10780
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21140
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО 4885
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11203
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 8960
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2961
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13373 6
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23850 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6704