Ротань визначився з тренерським штабом збірної України

Руслан Ротань, якого раніше призначили виконувачем обов‘язків головного тренера збірної України, визначився з помічниками у новому тренерському штабі.

Про це заявив сам фахівець.

"Хто ввійде до тренерського штабу? Асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева, тренери-аналітики Євген Гресь і Володимир Лазаренко.

Хто керуватиме діями молодіжної збірної України за моєї відсутності, і чи здійснюватиму контроль за командою в березні дистанційно? Так, молодіжна збірна в нас також зараз на контролі. Ми працювали й готувалися до збору разом з Олександром Мелащенком, Василем Кардашем, Олексієм Чистяковим. Вони зараз і будуть керувати цією командою. До них додасться тренер воротарів Тарас Луценко. Днями ми проведемо конференцію в Zoom разом з усіма, ще раз пройдемося по гравцях, які будуть викликані на збір молодіжної команди. Ми здійснюємо коригування, уже маємо уявлення про те, хто буде викликаний на найближчі матчі цієї збірної. Але ж хочеться ще почекати, тому що є час, можуть бути травми. Думаю, що також на початку березня будемо готові відповісти на це питання вже заявкою", - сказав Ротань.