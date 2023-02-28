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Ротань: Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером

Сьогодні 22:09 439 0
Фахівець сказав коли визначиться зі складом збірної України на матч з Англією
Ротань: Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером
#Сергій Ребров, #Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

Руслан Ротань, якого раніше призначили виконувачем обов‘язків головного тренера збірної України, у матчі зі збірною Англії розраховує побачити якісний футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Як сприймаю новий виклик у кар’єрі тренера? Я вважаю, що його треба сприймати просто як виклик. Англія - така сама команда, за перемогу над якою дають три очки. Не існує у світі непереможних команд, ми всі, разом із гравцями й тренерами, повинні розуміти, що проти цього суперника також можна грати та досягати результату. Ми будемо розраховувати на якісний футбол. Гра все покаже.

Станом на зараз це одна з найкращих збірних планети, і чемпіонат світу показав, що вона правильно розвивається. Це досить сильна команда, яка прогресує, а за якістю гри, мабуть, входить до топ-5.

Коли планую визначитися з гравцями на матч з Англією? Я думаю, що десь до 5-6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір і ввійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, думаю, дійдемо висновку до цих чисел.

Яким чином відбуватиметься контакт із Сергієм Ребровим? Власне, із нашої розмови з президентом УАФ Андрієм Павелком, а згодом - із Сергієм Ребровим і капітаном команди Андрієм Ярмоленком усе й розпочалося. Саме так ми й погодили мою участь. Тож я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних - обов’язково пройдемося по іменах, - й упродовж зборів, і перед матчем з Англією. Моє завдання - допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера", - сказав Ротань.

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